Масштабный пожар в Техасе устроили брошенные без присмотра дети

Детские шалости привели к масштабному пожару в мотеле штата Техас. На больничные койки попали семь человек, в том числе двое детей – 3 и 6 лет. Братика и сестричку няня оставила самих, малыши начали играть с зажигалкой и случайно подожгли комнату. Когда прибыли пожарные – огонь уже бушевал на крыше, а людей приходилось спасать через окна. Пострадавшие получили легкие травмы, в основном вдохновлялись дымом. Все будут жить.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Калифорнии 2 млн человек осталось без света. Власти штата отключили электроэнергию ради уменьшения риска возникновения лесных пожаров.

Реклама

Весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее мы сообщали о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии после пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама