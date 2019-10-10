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Масштабный пожар в Техасе устроили брошенные без присмотра дети

10 октября, 17:56

Малыши игрались зажигалкой и случайно подожгли мотель

Детские шалости привели к масштабному пожару в мотеле штата Техас. На больничные койки попали семь человек, в том числе двое детей – 3 и 6 лет. Братика и сестричку няня оставила самих, малыши начали играть с зажигалкой и случайно подожгли комнату. Когда прибыли пожарные – огонь уже бушевал на крыше, а людей приходилось спасать через окна. Пострадавшие получили легкие травмы, в основном вдохновлялись дымом. Все будут жить.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Калифорнии 2 млн человек осталось без света. Власти штата отключили электроэнергию ради уменьшения риска возникновения лесных пожаров.

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Весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее мы сообщали о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии после пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

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США техас пожарные пострадавшие пожары

Источник: Сегодня

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