Семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии после пожаров

/ Фото: AFP

Семь стран Южной Америки договорились совместно работать над защитой лесов Амазонии и бороться с причинами их гибели. Соответствующее соглашение было подписано в колумбийском городе Летисия.

"Этот пакт обязывает и мотивирует нас защищать нашу Амазонию, проводить работы по предотвращению рисков и ликвидации их последствий", — сказал президент Колумбии Иван Дуке.

По его словам, подписавшие соглашение страны также договорились "вместе бороться с причинами уничтожения лесов", в том числе с "нелегальной добычей полезных ископаемых, наркоторговлей и незаконным расширением сельскохозяйственных площадей". Кроме того, стороны договорились сотрудничать в научной сфере и обмене информацией.

Как отметил Дуке, страны региона планируют вновь обсудить проблемы защиты Амазонии на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в столице Чили в декабре этого года.

Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

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По информации минобороны Бразилии, сейчас в противопожарных мероприятиях задействованы свыше 43 тысячи военнослужащих. Для этих целей министерство экономики выделило военным 38,5 млн реалов (свыше 9 млн долларов), несмотря на то, что ранее заявлялось об отсутствии у властей необходимых ресурсов.

/ Фото: AFP

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По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. Помимо пожаров, амазонская сельва страдает от незаконной вырубки, в результате чего площадь лесов сокращается на тысячи квадратных километров ежегодно.

Согласно совместному докладу Министерства охраны окружающей среды и Министерства науки, технологий, инноваций и коммуникаций Бразилии, в 2018 году уровень вырубки амазонских лесов упал на 72% по сравнению с показателями 2004 года, когда началась реализация федерального плана по борьбе с этой незаконной деятельностью. Однако этот показатель все же превысил на 13,7% показатели 2017 года, а Амазония, где обитают 30 млн разных видов животных, встречаются 80 тыс. видов растений, 2,5 тыс. видов деревьев, 3 тыс. видов рыб, лишилась 7,9 тыс. квадратных километров растительности.

Напомним, на саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами в тропических лесах Амазонии.

Однако Бразилия отказалась от помощи стран G7. А глава администрации Болсонару предположил, что эти ресурсы более актуальны для лесовосстановления Европы, а также напомнил Макрону о пожаре в соборе Парижской Богоматери.

Ранее глава Бразилии Болсонару уже издал указ, которым разрешил использование войск для борьбы с пожарами в Амазонии . Срок действия президентского указа — с 24 августа по 24 сентября.

Также мы писали, что министерство сельского хозяйства Чили предложило помощь Бразилии в борьбе с пожарами в лесах Амазонии. Чили может предложить Бразилии своих специалистов, у которых есть опыт в борьбе с лесными пожарами. Власти Чили направили в Бразилию четыре авиаборта и 30 специалистов, еще один самолет с командой пожарных был направлен из Эквадора. Кроме того, правительство южноамериканской республики согласилось принять помощь Израиля, а также целевое финансирование Лондона в размере 10 млн фунтов стерлингов (12,1 млн долларов).

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