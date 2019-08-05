Стало известно, как стрелок Коннор Беттс приобрел автомат Калашникова, из которого он убил девять человек

Массовое убийство в Огайо: появились новые детали об убийце 2019-08-05T15:13:00+03:00 США Стало известно, как стрелок Коннор Беттс приобрел автомат Калашникова, из которого он убил девять человек

"Дейтонский стрелок" Коннор Стивен Беттс, который 4 августа устроил массовое убийство в штате Огайо, купил автомат АК-47, из которого он расстрелял прохожих, онлайн.

Об этом, как сообщает BBC, заявил руководитель полиции города Дейтон Ричард Биль.

Читайте также: Три бойни в США: названо общее число жертв и раненых

"Если бы этот человек прошел через двери Ned Peppers с таким оружием, это привело бы к катастрофически большему количеству раненных и погибших людей", – говорит полицейских.

В правоохранительных органах выяснили, что его оружие было куплено по интернету в штате Техас, при этом у убийцы не было причин, которые могли бы ему помешать сделать это законно.

Несмотря на то, что шестеро погибших оказались темнокожими, Биль не видит причин полагать, что преступление имело расовую подоплеку.

Напомним, 4 августа 24-летний житель города Беллбрук Коннор Беттс попытался попасть в ночной клуб Ned Peppers. Когда ему отказали, он достал автомат и начал стрелять. Прибывшие на место преступления полицейские ликвидировали радикала. На нем был обнаружен бронежилет и дополнительные обоймы.

Жертвами результате случившегося стали девять человек – среди погибших оказалась и 22-летняя сестра злоумышленника. Еще почти 30 человек были ранены. Мотивы стрелка до сих пор остаются невыясненными.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама