Майк Пенс надеется "спасти душу Трампа" и занять его место – СМИ

Вице-президент США Майк Пенс считает, что он может "спасти душу Дональда Трампа" и стать самым идейным христианином, который когда-либо занимал Овальный кабинет. С таким утверждением выступают авторы недавно вышедшей книги "Теневой президент: правда о Майке Пенсе" (The Shadow President: the Truth about Mike Pence) Майкл Д’Антонио и Питер Эйснер, пишет The Times.

Пламенная вера 59-летнего политика помогла ему убедить американских протестантов поддержать Трампа на выборах 2016 года. Но в целом для большинства людей личность Пенса остается загадкой, отмечает издание.

Бывшего губернатора Индианы упрекали за "низкопоклонство" перед Трампом. Поводом тому среди прочего послужило трёхминутное видео его беседы с президентом, во время которой Пенс превозносит своего шефа каждые 12 секунд.

По словам Д’Антонио и Эйснера, действующий вице-президент верит, что избрание Трампа — "часть божьего плана". При этом он ждет шанса взять власть в свои руки.

Авторы книги обращают внимание, что первое заседание администрации Трампа вице-президент завершил словами: "Да хранит вас Бог". Тем самым он дал понять консервативным христианам, что "их защитник помнит о своём долге".

"Более того, как объяснил один из ближайших помощников Пенса, вице-президент на самом деле верит, что может привести Трампа к Иисусу. И подобно Иисусу он хочет сделать всё необходимое, чтобы спасти душу Трампа", — полагают Д’Антонио и Эйснер.

По их мнению, готовность закрыть глаза на оплошности главы Белого дома "говорит о беспощадности" амбиций вице-президента. Ведь он связал своё будущее с человеком, который стал "примером всего того, что христианство и консерватизм презирают".

В интервью Christian Broadcasting Network Пенс выступал в защиту собственного поведения. "Каждый раз, когда меня критикуют за веру в Иисуса Христа, я тихо возношу хвалебную молитву… Мы живем в верующей стране, поэтому мы продолжим отстаивать то, во что верим", — заявил он.

Напомним, большинство женщин в США отрицательно оценивают деятельность Трампа, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала ABC News и газеты Washington Post. Согласно опубликованным во вторник данным, 66% американок не одобряют то, как Трамп выполняет свои обязанности на посту главы государства. Одобряют его деятельность лишь 30% жительниц США. Остальные респонденты затруднились ответить.

Ранее стало известно, что чуть менее половины жителей США выступают за то, чтобы Конгресс запустил процедуру импичмента Трампа, о чем свидетельствуют данные опроса Axios и Survey Monkey.

Опрос был проведен после того, как бывший помощник Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в мошенничестве с банковскими счетами, укрывательстве налогов и нарушении законов о финансировании предвыборной кампании.