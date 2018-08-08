Мифы о встрече Трампа с Путиным: предал ли президент США интересы Америки

Путин лучше выглядел на камеру, но что ему это дало?

На встрече президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки нынешний глава Белого дома начал выгораживать Москву в вопросе вмешательства в выборы американского президента в 2016-м году и подверг сомнению работу своих спецслужб, вследствие чего появился миф о том, что Трамп предал интересы Америки.

Однако все оказалось не настолько однозначно, как могло показаться на первый взгляд. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал замдиректора Института мировой политики Николай Белесков.

"Да, заявление было не из лучших, но нет такого обозначения в американских законах, что "зрада" – это не согласиться с тем, что говорит твоя разведка. Хотя да, сигнал далеко не лучший. Но если смотреть чисто с юридической точки зрения, никакого предательства не было, и я не понимаю этих заголовков, что "Путин переиграл Трампа". Окей, Путин лучше выглядел на камеру, но что ему это дало?", – сказал эксперт-международник.

Напомним, во время выступления перед сторонниками в американском штате Огайо Трамп заявил, что Россия, Китай и, возможно, Северная Корея, вмешивались во внутренние дела США. По его мнению, попытки вмешательства во внутренние дела США будут усиливаться из-за того, что страна "возвращает свое богатство".

Также ранее сообщалось, что после по возвращении в США после встречи с Путиным Трамп заявил, что на самом деле соглашается с выводами американских спецслужб о возможном вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года.

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