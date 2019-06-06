Минимум 12 человек пострадали при взрыве в аэропорту американского города
Сильный взрыв прогремел в одном из промышленных зданий аэропорта города Розуэлл
Минимум 12 человек пострадало в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы. Как уточняется в опубликованном заявлении полиции штата, взрыв произошел во время подготовки пожарных к фейерверкам на День независимости США.
По данным полиции, сильный взрыв прогремел в одном из промышленных зданий аэропорта города Розуэлл. В документе указывается, что в момент происшествия сотрудники пожарной службы занимались "упаковкой фейерверков в преддверии 4 июля". По информации правоохранительных органов, в здании находились 12 человек.
"Двое пожарных были доставлены в больницу с травмами, которые могут угрожать жизни", — указывается в документе. 10 сотрудникам помощь была оказана на месте. Причины взрыва не установлены, ведется расследование.
Напомним, в городе Бобровица на территории автомобильной газозаправочной станции произошел взрыв. Инцидент произошел сегодня ночью на территории автомобильной газозаправочной станции на улице Независимости. Как выяснилось, сначала там загорелась запорная арматура с последующим взрывом газовой емкости. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет, разрушений зданий и сооружений также не произошло.
Также мы писали, что несколько мощных взрывов прогремели утром в воскресенье в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах в результате пожара на, как минимум, семи нефтяных танкерах.
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