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В Черниговской области на заправке прогремел взрыв

4 июня, 08:30

Спасатели оперативно потушили пламя

Фото: Pixabay

В городе Бобровица на территории автомобильной газозаправочной станции произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Черниговской области.

Инцидент произошел сегодня ночью на территории автомобильной газозаправочной станции на улице Независимости. Как выяснилось, сначала там загорелась запорная арматура с последующим взрывом газовой емкости. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет, разрушений зданий и сооружений также не произошло.

"Причина пожара устанавливается", – рассказали спасатели и отметили, что на месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Черниговской области.

Напомним, ранее мы писали, что взрывоопасные заправки в Украине строят вплотную к жилым домам. Даже при подземном хранении топлива и соблюдении правил безопасности, АЗС – опасный объект. Эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Билоус рассказал о нормах градостроения.

Также в Украине давно существует проблема не только с пожарной безопасностью, но и незаконной продажей топлива. Осенью 2018 года в Одессе провели рейд по нелегальным АЗС. В полиции отмечают, что у незаконных заправок нет документов, безопасных резервуаров для топлива и огнетушителей.

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Тег пожар, взрыв, спасатели, заправка, ГСЧС, Черниговская область

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