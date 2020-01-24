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Министр финансов США жестко ответил на выступление Греты Тунберг

24 января, 04:33

Грете Тунберг следует пройти курс экономики в колледже, отметил чиновник

Грета Тунберг Фото: YouTube / Fox News

Грета Тунберг Фото: YouTube / Fox News

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин посоветовал экоактивистке Грете Тунберг, которая были признана человеком года, пройти курс экономики в колледже, прежде чем читать лекции правительству США об отказе от ископаемого топлива. Об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает CNBC.

"Она (Тунберг – ред.) главный экономист или кто? Я запутался ... После того, как она пойдет в колледж и пройдет курс экономики, она сможет вернуться и объяснить это нам", - сказал Мнучин.

Ранее выступая в Давосе, президент США Дональд Трамп раскритиковал активистов, утверждающих что миру грозит экологическая катастрофа.

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"Мы не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику", – сказал он.

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В своей речи Трамп не стал упоминать никого поименно, но западные СМИ связали его слова с 17-летней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг, которая на одной из сессий ВЭФ раскритиковала мировых лидеров за бездействие в борьбе с изменением климата.

Дональд Трамп также объявил о решении США присоединиться к инициативе "Один триллион деревьев". Данная кампания была запущена на форуме в Давосе – экологи полагают, что высадка 1 трлн деревьев может значительно уменьшить негативное влияние промышленных выбросов.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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США Стивен Мнучин Грета Тунберг

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