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Трамп в Давосе "отменил" экологический апокалипсис

21 января, 16:41

Президент выступил против прогнозов экоактивистов

Дональд Трамп

Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Выступая на юбилейном, 50-ом, Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, президент США Дональд Трамп раскритиковал активистов, утверждающих что миру грозит экологическая катастрофа.

"Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчества относительно апокалипсиса. Сейчас время не для пессимизма, а для оптимизма. Мы не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику", – сказал он, отметив, что сейчас его страна переживает экономический бум.

Трамп не стал упоминать никого поименно, но западные СМИ связали его слова с 17-летней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг, которая на одной из сессий ВЭФ раскритиковала мировых лидеров за бездействие в борьбе с изменением климата.

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Дональд Трамп также объявил о решении США присоединиться к инициативе "Один триллион деревьев". Данная кампания была запущена на форуме в Давосе – экологи полагают, что высадка 1 трлн деревьев может значительно уменьшить негативное влияние промышленных выбросов

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Напомним, в июне 2017 года Дональд Трамп объявил о выходе его страны из Парижского климатического соглашения, что было одним из его предвыборных обещаний – США покинут договор на следующий день после президентских выборов, 4 ноября 2020 года.

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экология климат Давос Дональд Трамп всемирный экономический форум ВЭФ

Источник: Интерфакс

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