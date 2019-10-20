Министр обороны США рассказал, куда перебросят военных из Сирии

Марк Эспер отметил, что военные будут бороться с террористической организацией

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Около тысячи американских военнослужащих из северо-восточной Сирии перебрасываются в западный Ирак для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер во время поездки на Ближний Восток.

"Вывод войск США из северо-восточной Сирии продолжается. Мы говорим о неделях, не о днях, — цитирует Эспера агентство Reuters. — Текущий план состоит в передислокации этих сил в западный Ирак".

По словам министра, речь идет приблизительно о тысяче военнослужащих.

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Кроме того, он заявил, что режим прекращения огня на северо-востоке Сирии в целом соблюдается.

"Я думаю, что в целом прекращение огня соблюдается, мы видим стабилизацию на линиях", — сказал Эспер и добавил, что наблюдатели также фиксируют случаи нарушений, но это, по его словам, "не удивляет".

Напомним, подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой.

В свою очередь сирийские курды, чьи формирования дислоцированы в северных сирийских районах, намерены начать диалог с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации, если США полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны.

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