США выводят войска из Сирии: курды ответили на планы Трампа

Если Вашингтон выведет войска, курды вынуждены будут начать переговоры с Дамаском или Москвой

/ Фото: AFP

Сирийские курды, чьи формирования дислоцированы в северных сирийских районах, намерены начать диалог с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации, если США полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя курдских властей на севере Сирии Бадрана Джиа Курда.

"Если США покинут этот район (северо-восток Сирии – Ред.), в особенности приграничную (c Турцией) зону, наверняка мы будем вынуждены рассмотреть все возможные варианты (дальнейших действий). В подобной ситуации мы можем начать переговоры с Дамаском или Москвой", - заявил представитель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для Соединенных Штатов пришло время выйти из бесконечных войн в Сирии и вернуть американских военных домой.

"Пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой… Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией", – написал Трамп.

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Также сообщалось, что вооруженные силы США не станут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а также не будут находиться поблизости от места ее проведения. О

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Отметим, Турция стягивает дополнительные войска и технику к границе с Сирией. Перед этим президент Реджеп Эрдоган объявил о готовности турецких войск начать военную операцию на территории к востоку от реки Евфрат.

По словам Эрдогана, целью операции является очистка приграничной сирийской территории от поддерживаемых США курдских "Отрядов народной самообороны" и создание там "зоны безопасности". Анкара считает, что курды помогают сепаратистам на территории Турции.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп согласился вывести контингент США из зоны операции, которую турецкая армия проводит восточнее реки Евфрат в Сирии.

Мы также сообщали о мощном взрыве в сирийском городе Африн , где в воздух взлетел припаркованный в центре города автомобиль. Жертвами атаки стали 11 человек, еще 35 были ранены.

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