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Министр труда США подал в отставку из-за скандала

12 июля, 17:30

Об этом президент Дональд Трамп и глава Минтруда Александр Акоста сообщили журналистам перед Белым домом

Дональд Трамп и Александр Акоста. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Дональд Трамп и Александр Акоста. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Арест американского миллиардера Джеффри Эпштейна по обвинению в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации обернулся новой отставкой в Белом доме.

Как сообщает CNBС, из-за скандала вокруг 66-летнего финансиста администрацию Дональда Трампа решил покинуть министр труда США Александр Акоста.

Об этом глава американского Минтруда сказал, выступая вместе с президентом перед Белым домом 12 июля.

Сам Трамп по этому поводу отметил, что о решении министра узнал ранее в этот день – утром 12 июля Акоста позвонил ему и выразил желание подать в отставку.

Стоит отметить, что министр труда оказался в опале из-за дела 12-летней давности, когда в 2007 году он в бытность прокурором Майами заключил с Эпштейном, которого тогда судили за подозрения в растлении несовершеннолетних, сделку о признании вины. Тогда его приговорили к 13 месяцам тюрьмы, которые он по большей части отбыл в офисе, потому ему разрешили ходить на работу.

Решение об отставке Александр Эпштейн принял спустя всего пару дней после конференции, на которой он отрицал возможность такого развития событий.

Напомним, это уже не первая отставка в американском правительстве за прошедший год. В декабре на фоне расхождения во многих взглядах Трамп отправил в отставку главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

А в апреле свой пост покинула глава Министерства внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, которая поплатилась своей должностью за отсутствие четкой позиции в миграционном вопросе и жесткой позиции в касательно строительства стены на границе с Мексикой, а также депортации нелегалов.

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Тег Белый дом, отставка, Трамп, Дональд Трамп, Акоста

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