Минюст США может поддержать Мюллера, если он решит отказаться от показаний Конгрессу

Генпрокурор отметил, что демократы пытаются создать публичное зрелище, вызвав Мюллера для дачи показаний перед Конгрессом

Спецпрокурор США Роберт Мюллер. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что если спецпрокурор Роберт Мюллер решит не давать показания Конгрессу, назначенные на 17 июля, то Министерство юстиции поддержит его в этом.

"Я не знаю, зачем тащить его туда и пытаться допросить его с пристрастием. Я не думаю, что с Мюллером следует так обращаться или подвергать его этому, если он этого не хочет", – сказал Барр в интервью Associated Press.

Генпрокурор отметил, что демократы пытаются создать "публичное зрелище", вызвав Мюллера для дачи показаний перед Конгрессом.

По словам Барра, Министерство юстиции поддержит спецпрокурора, если он решит, что "не хочет подвергать себя" этому.

Минюст также будет стремиться блокировать любые попытки вызвать в суд членов команды специального прокурора, уточнил Барр.

Нет никаких признаков того, что Мюллер не хочет предстать перед Конгрессом 17 июля. Однако он предупредил законодателей, что любые показания, которые он даст, не выйдут за рамки его 448-страничного отчета.

Хотя Мюллер больше не работает в Министерстве юстиции, но ведомство может попытаться ограничить его показания о решениях, которые он принял в качестве спецпрокурора.

Генпрокурор США также сообщил, что изучение того, как началось расследование Мюллера, продолжается.

Он отметил, что "важно глубже взглянуть на то, как все разворачивалось". По его словам, пока он не получил удовлетворительного ответа на вопрос, почему было открыто расследование.

Барр отказался сказать, как, по его мнению, Мюллер справился с "российским" расследованием. Он лишь отметил, что его отношения со спецпрокурором, с которым он дружит в течение трех десятилетий, "прекрасны".

Мюллер будет публично свидетельствовать перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей США 17 июля.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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