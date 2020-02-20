Минюст США назначил спецпрокурора по "украинским делам"

Пока министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассчитывает на то, что администрация США в ближайшее время назначит американского спецпредставителя по нашей стране, Министерство юстиции США назначило прокурора Восточного района Нью-Йорка Ричарда Доногью координировать дела в отношении Украины. Об этом говорится в письме министерства к главе комитета юстиции Конгресса США.

Доногью будет "координировать существующие вопросы" и "оценивать, расследовать и решать любые вопросы, связанные с Украиной, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих", говорится в письме.

Это решение может предоставить министру юстиции США Биллу Барру больше возможностей отслеживать политически чувствительные расследования, касающиеся Украины.

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Среди резонансных дел в Нью-Йорке, касающиеся Украины, рассматривают дело двух бизнес-партнеров личного юриста президента США Дональда Трампа Игоря Фрумана и Льва Парнаса.

В октябре прошлого года Парнас и Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Украине в интересах некоего украинского чиновника.

Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

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