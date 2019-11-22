Йованович не вешала мой портрет в посольстве – Трамп

/ Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Об этом Трамп заявил в ходе телефонного включения в эфире телеканала FoxNews.

Он также обратил внимание на тот факт, что Йованович долго не хотела вешать в американском посольстве его портрет, добавив, что "эта женщина не была ангелом".

"Этот посол, которую все считают такой замечательной, не вешала мой портрет в посольстве. Она была главной в посольстве... Ей понадобилось полтора или два года, чтобы повесить фото. Она говорила плохие вещи обо мне, не защищала меня, а у меня есть право сменить посла", – пояснил глава Белого Дома.

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Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отозвал посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович из-за жалоб на то, что она препятствовала проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

В июльском телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмма которого была опубликована Белым домом, Трамп подтвердил, что отозвал Йованович, поскольку был очень ею недоволен. "Бывший посол Соединенных Штатов в Украине, женщина, неприятный человек, я хотел, чтобы вы это знали", — отметил Трамп. Йованович досрочно завершила свою работу в Украине в мае нынешнего года.

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Напомним, США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбираться на второй срок в 2020 году.

Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте

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