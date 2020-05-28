Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,91
29,62
  1. Мировые новости
  2. США

Мировые лидеры не против провести саммит G7

28 мая, 23:46

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Трамп считает, что саммит был бы отличным примером возвращения к привычной жизни после пандемии

Соединенные Штаты Америки получили положительные отзывы от лидеров стран Группы семи по решению провести очный саммит в июне в Белом доме. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни.

"Мы стремимся к тому, чтобы он состоялся в эти сроки (в июне. – Ред.) здесь, в Белом доме", – добавила пресс-секретарь.

По словам Макинэни, американский президент Дональд Трамп считает, что саммит был бы отличным примером возвращения к привычной жизни после пандемии.

Реклама

Сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует принять участие в очном саммите лидеров стран G7, если он состоится в США в июне. На встрече глава правительства намерен предложить создать международный орган по управлению патентами на потенциальные вакцины от коронавируса.

В тренде
В Госдепе США могут создать аналог ВОЗ

Ранее Трамп заявлял, что саммит, скорее всего, состоится в Белом доме. До этого он говорил, что рассматривает возможность проведения встречи в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.

20 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон не против возможности поездки в США для участия в саммите лидеров стран Группы семи (G7), однако для этого должны быть благоприятные санитарные условия.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Белый дом Дональд Трамп саммит G7

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни
Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизниFun
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненый
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненыйСША
В России сделали циничное заявление по Крыму
В России сделали циничное заявление по КрымуРоссия
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавируса
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавирусаЭкономика
Байден назвал Трампа круглым дураком: что произошло
Байден назвал Трампа круглым дураком: что произошлоСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...