Мировые лидеры не против провести саммит G7

Трамп считает, что саммит был бы отличным примером возвращения к привычной жизни после пандемии

Соединенные Штаты Америки получили положительные отзывы от лидеров стран Группы семи по решению провести очный саммит в июне в Белом доме. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни.

"Мы стремимся к тому, чтобы он состоялся в эти сроки (в июне. – Ред.) здесь, в Белом доме", – добавила пресс-секретарь.

По словам Макинэни, американский президент Дональд Трамп считает, что саммит был бы отличным примером возвращения к привычной жизни после пандемии.

Реклама

Сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует принять участие в очном саммите лидеров стран G7, если он состоится в США в июне. На встрече глава правительства намерен предложить создать международный орган по управлению патентами на потенциальные вакцины от коронавируса.

В тренде В Госдепе США могут создать аналог ВОЗ

Ранее Трамп заявлял, что саммит, скорее всего, состоится в Белом доме. До этого он говорил, что рассматривает возможность проведения встречи в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.

20 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон не против возможности поездки в США для участия в саммите лидеров стран Группы семи (G7), однако для этого должны быть благоприятные санитарные условия.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама