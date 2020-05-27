В США готовы принять саммит G7: названо время

«Мы защитим мировых лидеров, которые приедут сюда, так же как мы защищаем людей в Белом доме», - заявила пресс-секретарь Трампа

В Вашингтоне могут принять лидеров "группы семи" на саммит.

Об этом заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макэнани.

"Это может произойти, скорее всего, к концу июня. Мы защитим мировых лидеров, которые приедут сюда, так же как мы защищаем людей в Белом доме", – сказала она, заметив об возможностях обеспечения защиты в условиях пандемии коронавируса.

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По словам Макэнани, лидеры "группы семи" согласны с идеей проведения встречи в Вашингтоне.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует провести саммит "группы семи" в полном объеме и с личным участием мировых лидеров.

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По его словам, вероятно, саммит пройдет "главным образом в Белом доме", но "часть саммита может пройти в Кэмп-Дэвиде".

Напомним, что саммит изначально был запланирован на июнь этого года в Кэмп-Дэвиде, но в марте Белый дом заявил, что из-за пандемии коронавируса встречу проведут в формате видеоконференции.

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А вот советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен озвучил свои опасения из-за саммита в G7.

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