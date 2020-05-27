Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,9
29,51
  1. Мировые новости
  2. США

В США готовы принять саммит G7: названо время

27 мая, 01:26

Елена Кузьмич

«Мы защитим мировых лидеров, которые приедут сюда, так же как мы защищаем людей в Белом доме», - заявила пресс-секретарь Трампа

В Вашингтоне могут принять лидеров "группы семи" на саммит.

Об этом заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макэнани.

"Это может произойти, скорее всего, к концу июня. Мы защитим мировых лидеров, которые приедут сюда, так же как мы защищаем людей в Белом доме", – сказала она, заметив об возможностях обеспечения защиты в условиях пандемии коронавируса.

Реклама

По словам Макэнани, лидеры "группы семи" согласны с идеей проведения встречи в Вашингтоне.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует провести саммит "группы семи" в полном объеме и с личным участием мировых лидеров.

В тренде
Первая страна в Европе заявила о победе над коронавирусом

По его словам, вероятно, саммит пройдет "главным образом в Белом доме", но "часть саммита может пройти в Кэмп-Дэвиде".

Напомним, что саммит изначально был запланирован на июнь этого года в Кэмп-Дэвиде, но в марте Белый дом заявил, что из-за пандемии коронавируса встречу проведут в формате видеоконференции.

Реклама

А вот советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен озвучил свои опасения из-за саммита в G7.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Вашингтон саммит коронавирус G7

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни
Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизниFun
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненый
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненыйСША
В России сделали циничное заявление по Крыму
В России сделали циничное заявление по КрымуРоссия
В мире обнаружили новый синдром, который связывают с COVID-19: умирают дети
В мире обнаружили новый синдром, который связывают с COVID-19: умирают детиЕвросоюз
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавируса
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавирусаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...