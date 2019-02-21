Морская пехота США готовится к войне в российских условиях
Новые маневры морпехов прошли в условиях суровой российской зимы
Вооруженные силы США провели военные учения морпехов в горах Сьерра-Невада. Учебный центр в этих калифорнийских горах находится на высоте 2440 метров, в связи с чем маневры проходили в условиях суровой зимы и разряженного воздуха.
Как сообщает Associated Press, данные погодные условия на горе имитируют условия, с которыми могут столкнуться американские военные в одной из будущих горячих точек – России, Северной Кореи или Китае.
"То, что мы действительно должны сделать, так это пробудить людей, подвергнуть их воздействию вещей, о которых им не приходилось думать довольно длительное время", – говорит начальник командования по вопросам подготовки и образования морских пехотинцев генерал-майор Уильям Ф. Мюллен.
Он считает, что США были слишком долго зациклены на Ближневосточном регионе.
В холодных и влажных условиях участники учений используют снегоступы и беговые лыжи. Они обворачивают свое оружие белым камуфляжем, стараясь сохранять боеприпасы сухими и учатся ставить свои пулеметы так, чтобы они не погрузились в снег.
Кроме того, командование изменило о общую тактику подготовки: теперь морским пехотинцам приходится чаще принимать собственные решения, что добавляет эффект непредсказуемости.
Напомним, что в октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти не рассматривают возможность военных мер в ответ на экономические санкции США.
В то же время в докладе, направленном Конгрессу США в прошлом году, говорится об о том, что американские войска могут проиграть России или Китаю.
Однако политический аналитик Андрей Бузаров считает, что войны между Россией и США не будет, так как стороны к этому не готовы.
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