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Морская пехота США готовится к войне в российских условиях

Сегодня, 18:59

Новые маневры морпехов прошли в условиях суровой российской зимы

Фото: Flickr
Морская пехота США готовится к войне в российских условиях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ed6/733/5c6ed67330dc8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ed6/733/5c6ed67330dc8.jpg США Новые маневры морпехов прошли в условиях суровой российской зимы

Вооруженные силы США провели военные учения морпехов в горах Сьерра-Невада. Учебный центр в этих калифорнийских горах находится на высоте 2440 метров, в связи с чем маневры проходили в условиях суровой зимы и разряженного воздуха.

Как сообщает Associated Press, данные погодные условия на горе имитируют условия, с которыми могут столкнуться американские военные в одной из будущих горячих точек – России, Северной Кореи или Китае.

"То, что мы действительно должны сделать, так это пробудить людей, подвергнуть их воздействию вещей, о которых им не приходилось думать довольно длительное время", – говорит начальник командования по вопросам подготовки и образования морских пехотинцев генерал-майор Уильям Ф. Мюллен.

Он считает, что США были слишком долго зациклены на Ближневосточном регионе.

В холодных и влажных условиях участники учений используют снегоступы и беговые лыжи. Они обворачивают свое оружие белым камуфляжем, стараясь сохранять боеприпасы сухими и учатся ставить свои пулеметы так, чтобы они не погрузились в снег.

Кроме того, командование изменило о общую тактику подготовки: теперь морским пехотинцам приходится чаще принимать собственные решения, что добавляет эффект непредсказуемости.

Напомним, что в октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти не рассматривают возможность военных мер в ответ на экономические санкции США.

В то же время в докладе, направленном Конгрессу США в прошлом году, говорится об о том, что американские войска могут проиграть России или Китаю.

Однако политический аналитик Андрей Бузаров считает, что войны между Россией и США не будет, так как стороны к этому не готовы.

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Тег Калифорния, военные учения, маневры, морская пехота, армия США

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