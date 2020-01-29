Мощное землетрясение в Карибском море докатилось до Майами

/ Фото: Getty Images

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Жители американского Майами ощутили толчки от мощного землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в Карибском море.

Об этом сообщает Голос Америки.

"В центре Майами можно было увидеть группы людей, выбежавших из многоэтажных зданий... В пожарноспасательной службе округа Майами-Дейд проинформировали о множестве звонков с сообщениями о толчках, которые ощутили на себе люди, находившиеся в многоэтажных домах", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

28 января в Карибском море произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр зафиксирован в 125 километрах к северо-западу от Ямайки.

Несмотря на силу толчков, о жертвах и значительных разрушениях пока не сообщается.

Как сообщали новости "Сегодня", землетрясение в Турции магнитудой 6,8 по шкале Рихтера случилось 24 января в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тысяч человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Более трех тысяч спасателей направили разбирать завалы в поисках людей. По состоянию на 27 января стало известно, что число жертв землетрясения в Турции приближается к 40. Также не менее 1200 человек пострадали в результате разрушений.

Видео: Reuters

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