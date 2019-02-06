Мы обгоним РФ и Китай по затратам на ракетные вооружения – Трамп

США готовы рассмотреть возможность перезаключения российско-американского ДРСМД

Дональд Трамп. Фото: AFP

Мы обгоним РФ и Китай по затратам на ракетные вооружения – Трамп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/473/57c/5c547357cc8a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/473/57c/5c547357cc8a7.jpg 2019-02-06T10:30:39+02:00 США США готовы рассмотреть возможность перезаключения российско-американского ДРСМД

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность перезаключения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сопровождающегося расширением его состава участников. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Он утверждал, что "Россия многократно нарушала... условия" ДРСМД.

"Поэтому я объявил, что США официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, или ДРСМД", – сказал американский лидер, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

"Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, добавив Китай и других. Возможно, нет. В таком случае мы будем тратить на такого рода военные разработки намного больше, чем все другие, и внедрять гораздо больше, чем они, инноваций", – сказал Трамп.

Кроме того, Трамп объявил, что США опередят своих противников по затратам на ракетные вооружения и соответствующими инновациями, если не удастся заключить новый договор об ограничении ракетных вооружений на смену ранее объявленном США выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"Десятки лет назад США заключили Договор с Россией в котором мы согласились ограничить и уменьшить наши ракетные вооружения. В то время, когда мы придерживались каждой буквы Договора, Россия раз за разом нарушала его положения. Вот почему, я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", - отметил Трамп, подчеркнув, что Вашингтон сосредоточил усилия на создании современной системы противоракетной обороны.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогли заставить своих союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, что способствует более справедливому распределению финансового бремени в этом военно-политическом блоке.

Как сообщалось ранее, Россия анонсировала разработку сверхновых ракет, которые будут неуязвимыми для систем противоракетной обороны НАТО.

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