"Мы разберемся с этим": Помпео пригрозил Китаю санкциями за шпионаж в соцсети TikTok

В ближайшие дни администрация США примет решение по ограничительным мерам в отношении китайских компаний, представляющих угрозу безопасности Соединенных Штатов.

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Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

По его словам, китайские компании, поставляющие программное обеспечение в США, будь-то TikTok, WeChat или множество других, передают данные напрямую Коммунистической партии Китая (КПК) и аппарату государственной безопасности.

"Это действительно вопрос национальной безопасности, защиты частных данных американцев. Президент Трамп сказал: "Довольно". И мы разберемся с этим. В ближайшие дни он примет меры по широкому спектру угроз, которые представляют для безопасности США программы, связанные с КПК",- отметил Помпео.

20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах. Как считают американские власти, эта программа собирает данные, которые могут быть использованы для осуществления кибератак на Соединенные Штаты.

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Представители соцсети подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности. Американские регулирующие органы в 2019 году начали расследование в отношении TikTok.

31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории США.

Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok в мире превышает 800 млн человек. Соцсетью пользуются в 150 странах.

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