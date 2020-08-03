"Мы разберемся с этим": Помпео пригрозил Китаю санкциями за шпионаж в соцсети TikTok

В ближайшие дни администрация США примет решение по ограничительным мерам в отношении китайских компаний, представляющих угрозу безопасности Соединенных Штатов.
Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
По его словам, китайские компании, поставляющие программное обеспечение в США, будь-то TikTok, WeChat или множество других, передают данные напрямую Коммунистической партии Китая (КПК) и аппарату государственной безопасности.
"Это действительно вопрос национальной безопасности, защиты частных данных американцев. Президент Трамп сказал: "Довольно". И мы разберемся с этим. В ближайшие дни он примет меры по широкому спектру угроз, которые представляют для безопасности США программы, связанные с КПК",- отметил Помпео.
20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах. Как считают американские власти, эта программа собирает данные, которые могут быть использованы для осуществления кибератак на Соединенные Штаты.
Представители соцсети подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности. Американские регулирующие органы в 2019 году начали расследование в отношении TikTok.
31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории США.
Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok в мире превышает 800 млн человек. Соцсетью пользуются в 150 странах.
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