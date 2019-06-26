Мюллер согласился выступить на заседании двух комитетов Палаты представителей США

Мюллер дал согласие выступить на открытом заседании юридического комитета и комитета по разведке Палаты представителей

Спецпрокурор США Роберт Мюллер. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Проводивший расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году спецпрокурор Роберт Мюллер выступит 17 июля на открытом совместном заседании спецкомитета по разведке и юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. Об этом говорится в опубликованном в совместном заявлении председателей этих комитетов Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) и Джерролда Надлера (демократ от штата Нью-Йорк) соответственно.

"Мюллер дал согласие выступить на открытом заседании юридического комитета и комитета по разведке Палаты представителей в среду, 17 июля 2019 года", — отмечается в документе.

По мнению конгрессменов, "американцы хотят услышать напрямую от спецпрокурора" детали завершившегося расследования. Шифф и Надлер подчеркивают, что Мюллер согласился выступить на слушаниях не добровольно, а только после получения повестки, которая обязывает его явиться в Конгресс.

29 мая Мюллер объявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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