На Багамах из-за урагана "Дориан" пропали без вести 2,5 тысячи человек

Около 5 тысяч человек были эвакуированы, а сотни людей размещаются в убежищах

/ Фото: Reuters

На Багамах после урагана "Дориан" 2,5 тысячи человек пропали без вести. Об этом сообщают аварийные службы Багамских островов, передает BBC.

О таком количестве жертв объявил представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, но он отметил, что база данных все еще обрабатывается, а некоторые из уже эвакуированных людей еще не зарегистрировали свои имена. Есть вероятность того, что число пропавших уменьшится. Ранее чиновники Багамских островов признали, что число погибших может быть ошеломляющим.

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Статистика предполагает, что число погибших будет намного выше, чем на данный момент – 50 жертв. Также сообщается, что десятки тысяч людей по-прежнему нуждаются в помощи.

В правительстве США сообщают, что около 5 тысяч человек были эвакуированы из двух наиболее пострадавших островных зон, но еще нужно эвакуировать от 6 до 7 тысяч человек. На данный момент сотни людей размещаются во временных убежищах в Нассау, а на острове Абако аварийные работники планируют построить два палаточных городка.

Ранее сообщалось, что минимум 50 человек погибли из-за урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова 1 сентября.

Напомним, что свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан".

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