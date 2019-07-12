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На Гавайях бушуют лесные пожары

12 июля, 22:29

От стихии страдает один из крупнейших островов архипелага


На Гавайских островах бушуют пожары – горят леса на одному из крупнейших островов архипелага – Мауйи. По приблизительным подсчетам, огнем охвачено 12 квадратных километров.

Отменены авиарейсы, а власти эвакуировали тысячи людей. Жителям острова порекомендовали экономить воду и электроэнергию. На дорогах возникли заторы – люди покидают опасные территории.

Между тем, в интернете появилось обращение к популярной американской телеведущей Опре Уинфри – ее попросили открыть частную дорогу, которая проходит через ее владения на Гавайях. Ведущая уже ответила – сделала это, как только поступил запрос местных властей.

Напомним, что сегодня в Украину "заглянет" небольшое потепление, однако почти на всей территории страны пройдут дожди.

Как сообщали "Сегодня", дождливая прохладная погода, которая установилась в Украине в последние несколько дней, продержится до выходных. Но затем придет потепление. Правда, оно будет недолгим, и уже с началом новой недели в Украину вернутся дожди и снова похолодает. Читайте подробней в прогнозе на ближайшие дни, когда уйдут дожди и потеплеет.

Напомним, недавно в Украине бушевала непогода и натворила бед в некоторых областях. Смотрите в видеосюжете, как непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья:


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Тег пожар, гавайи, лесные пожары

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