Когда уйдут дожди и потеплеет: прогноз погоды на пять дней

Украина находится под действием атмосферного фронта, который определил границы теплого воздуха

Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Дождливая прохладная погода, которая установилась в Украине в последние несколько дней, продержится до выходных. Но затем придет потепление. Правда, оно будет недолгим, и уже с началом новой недели в Украину вернутся дожди и снова похолодает. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Холодный северный циклон все еще господствует в Украине и не только, не давая теплым воздушным массам с юга проникнуть в Европу. Как показывают метеорологические карты, фронт жаркого воздуха "ожидает" своего часа прямо у границ Средиземного моря, пережидая, когда холодный циклон иссякнет и уйдет прочь. Правда, часть теплого воздуха все же сможет проникнуть в Украину.

Так, в пятницу, 12 июля, по всей Украине все еще прогнозируют достаточно прохладную и дождливую погоду. Теплее будет на юго-востоке – до +24-25. На остальной территории – до +20-22.

В субботу, 13 июля, теплый воздух прорвется в Украину, освободив от туч и дождей юг и центр страны. На остальной территории прогнозируют дожди, но в целом по стране потеплеет на 2-3 градуса. В южных регионах до +26, на остальной территории до +23-24.

В воскресенье, 14 июля, солнечно и сухо будет в основном на левобережной Украине. Хотя северные области, вместе с правобережьем страны, все же останутся под облачностью с дождями. В "сухих" регионах потеплеет еще на пару градусов и местами будет до +26.

В понедельник, 15 июля, северный холодный циклон снова возьмет верх над теплым фронтом и почти всю Украину, за исключением восточных регионов, заполонят дождливые тучи. А температура воздуха снова опустится до +20-23.

Во вторник, 16 июля, дожди прогнозируют по всей Украине без исключения. В западных областях ливни, в центре, на севере и юго-востоке с грозами. Температурный режим будет на уровне предыдущего дня.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. Больше всего досталось Киевской области – 64 населенных пункта были без электричества. Далее Закарпатская – 26, Сумская – 16, Тернопольская – 12, Житомирская – 8, Кировоградская – 5, Днепропетровская – 1. А тем временем непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья.

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