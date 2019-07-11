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В Украину "заглянет" потепление: синоптики уточнила прогноз погоды

11 июля, 14:31

Несмотря на потепление днем, ночи все еще будут очень холодными, отмечаю Диденко

Фото: Pixabay

В Украине снова немного потеплеет, но дожди не уйдут. Завтра, 12 июля, на большей части территории страны ожидаются дожди, но немного повысится температура воздуха. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра в Украине немного потеплеет, хоть ночью еще будет холодно.

"Самыми теплыми завтра будут Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области. Ночь в Украине еще будет холодной – 8-13 градусов (на юге – теплее, конечно). Дожди 12 июля наиболее вероятные на западе, севере, а также в Винницкой, Одесской и Луганской областях. На значительной части территории центра, юга и востока – без существенных осадков", – написала Дидинко.

В Киеве ожидаются локальные дожди, немного потеплеет, днем ​​будет около +23 градусов.

"На выходных будет теплее, но все равно остается вероятность местных дождей, подготовьтесь хорошо, но и особенно пугаться не стоит", – добавила синоптик.

Отметим, средина лета, по всем параметрам, должна быть самой жаркой частью года. Но холодный циклон с севера "отменил" жару в средине июля – в ближайшие несколько дней температура воздуха еще понизится на несколько градусов. Читайте подробней о прогнозе погоды до начала следующей недели.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. Больше всего досталось Киевской области – 64 населенных пункта были без электричества. Далее Закарпатская – 26, Сумская – 16, Тернопольская – 12, Житомирская – 8, Кировоградская – 5, Днепропетровская – 1. А тем временем непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья.


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Тег погода, дождь, потепление, диденко, синоптик

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