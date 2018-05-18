На Гавайях произошло новое извержение вулкана

Сегодня, 03:05

На Гавайях зафиксировано взрывное извержение вулкана Килауэа

фото AFP
фото AFP

На вулкане Килауэа на Гавайях произошло взрывное извержение, которое отправило шлейф пепла и дыма на несколько тысяч метров в небо.

Как сообщает Геологическая служба США, извержение произошло в 05:00 по местному времени (18:00 по Киеву).

Сотрудники местной обсерватории и национального парка были предварительно эвакуированы.

В четверг, 17 мая, ветер на Большом острове дует на юго-восток от вулкана. Водителей в окрестных населенных пунктах попросили остановить движение, если они в настоящее время находятся в пути, пока видимость не улучшится.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что из-за пепла к востоку от Килауэа также плохая видимость.

Взрыв в четверг является последним из серии взрывов.  Высота Килауэа – 1247 м над уровнем моря. Власти штата Гавайи объявила максимальный уровень опасности для авиации (красный).

Напомним, извержение вулкана Килауэа началось 3-4 мая, оно сопровождалось землетрясением магнитудой 5-6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тысяч человек.

Ранее вулкан на собственном дворе увидел житель Гавайев – и даже снял на камеру, как бушует стихия, с расстояния в 30 метров.
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Источник:

CNN

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