На Гавайях произошло новое извержение вулкана

На вулкане Килауэа на Гавайях произошло взрывное извержение, которое отправило шлейф пепла и дыма на несколько тысяч метров в небо.

Как сообщает Геологическая служба США, извержение произошло в 05:00 по местному времени (18:00 по Киеву).

Сотрудники местной обсерватории и национального парка были предварительно эвакуированы.

В четверг, 17 мая, ветер на Большом острове дует на юго-восток от вулкана. Водителей в окрестных населенных пунктах попросили остановить движение, если они в настоящее время находятся в пути, пока видимость не улучшится.

Wide angle @USGSVolcanoes camera shows incandescence in Halema'uma'u prior to this morning's eruption. Timelapse starts late yesterday afternoon pic.twitter.com/5tDcVkiQIg — Ian Nesbitt (@paleosurface) 17 мая 2018 г.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что из-за пепла к востоку от Килауэа также плохая видимость.

Thick ash and smoke filling the air due to the eruption of #Kilauea across eastern portions of the Big Island. pic.twitter.com/wX2qcPs3QJ — Jackson Dill (@Jackson_Dill) 17 мая 2018 г.

Взрыв в четверг является последним из серии взрывов. Высота Килауэа – 1247 м над уровнем моря. Власти штата Гавайи объявила максимальный уровень опасности для авиации (красный).

Напомним, извержение вулкана Килауэа началось 3-4 мая, оно сопровождалось землетрясением магнитудой 5-6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тысяч человек.

Ранее вулкан на собственном дворе увидел житель Гавайев – и даже снял на камеру, как бушует стихия, с расстояния в 30 метров.