Житель Гавайев заснял на видео извержение вулкана на собственном дворе

Сегодня, 19:17

Вулкан Килауэа проснулся после 30-летней спячки, а вулканологи не могут ответить, когда огненная стихия успокоится


Вулкан на собственном дворе увидел житель Гавайев – и даже снял на камеру, как бушует стихия, с расстояния в 30 метров. Между тем, дороги на острове продолжает заливать лавой, а местные власти повторно эвакуирует жителей.

Небольшие вулканы житель Гавайев Кейт Брок увидел возле собственного двора. Он надеялся спасти хоть какие-то пожитки – и увидел, что спасать нечего: вулкан уничтожил его дом, как и еще более 30 жилищ.

Человеческих жизней вулкан не забрал: местные власти еще несколько дней назад объявили эвакуацию. Из опасной зоны выехали почти 2 тысячи человек.

Накануне сейсмологи зафиксировали 12 трещин в земной коре, из которых выливалась лава. Ближе к вечеру вулкан начал успокаиваться, но на утро – разошелся снова, явив две новые трещины, что вызвали новую волну эвакуации.

Вулканологи пока не могут ответить на главный вопрос: когда Килауэа угомонится. Предполагается, что на это могут уйти дни и даже недели – ведь вулкан набирал силу более 30 лет.

Напомним, гавайский вулкан Килауэа на Большом острове начал извержение. Он стал выбрасывать потоки лавы и пепел. Незадолго до этого Геологическая служба США зафиксировала несколько подземных толчков магнитудой до 5,0 в районе вулкана. 

Также на острове Суматра на севере Индонезии объявили высший уровень опасности полетов после извержения вулкана Синабунг.
вулкан, гавайи, сейсмологи, вулканологи
Источник:

"Сегодня"

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