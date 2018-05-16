Красный уровень тревоги: извержение вулкана на Гавайях входит в новую фазу

Самый высокий уровень тревоги – красный – объявлен на острове Гавайи из-за усилившегося извержения вулкана Килауэа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выводы Геологической службы США.

Геологи указывают, что в любое время активность вулкана может усилиться еще больше. Извержение, по прогнозам, будет сопровождаться новыми выбросами и взрывами около кратера и в районах образования вулканических трещин.

"Выбросы пепла из жерла Килауэа, скорее всего, будут непостоянны, с периодами повышенной и пониженной интенсивности в зависимости от случаев обвала породы внутри кратера и других явлений", – отметили специалисты.

По данным агентства по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи, число вулканических трещин, образовавшихся на острове после извержения вулкана, возросло до 19. Узкий поток лавы движется к кромке океана со скоростью около 20 метров в час.















Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Губернатор штата Дэвид Иге 9 мая объявил округ Пуна, близ которого расположен вулкан, зоной стихийного бедствия. Президент США Дональд Трамп удовлетворил запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи с последствиями извержения вулкана. Всего из зоны, затронутой ударом стихии, за последние почти две недели были эвакуированы около 2 тысяч человек.

Напомним, извержение вулкана Килауэа началось 3-4 мая, оно сопровождалось землетрясением магнитудой 5-6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тысяч человек.

Ранее вулкан на собственном дворе увидел житель Гавайев – и даже снял на камеру, как бушует стихия, с расстояния в 30 метров.