На Гавайях разбился самолет: никто не выжил

Мэр Гонолулу уже выразил свои соболезнования

В результате крушения самолета рядом с аэродромом американского города Диллингхем, штат Гавайи, погибли девять человек. Об этом говорится в сообщении Департамента транспорта штата Гавайи на странице в Twitter.

"С чрезвычайной грустью Департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air, разбившегося возле аэродрома Диллингхем, находилось девять человек, и никто из них не выжил", — отметили в ведомстве.

Других подробностей инцидента не приводится. Мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл выразил соболезнования в связи с трагедией.

Напомним, ранее в Португалии потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека. Авиакатастрофа случилась в непосредственной близости от аэродрома небольшого городка Лейрия на западе страны. Для идентификации погибших их тела доставили в госпиталь.

Кроме этого, минимум 93 человека погибли в результате аварии пассажирского парома в реке Тигр в Ираке. По предварительным данным причиной трагедии стал троекратный перегруз парома – при максимальной пассажировместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 человек.

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