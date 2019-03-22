Крушение парома в Ираке: количество жертв увеличилось до 93
Катастрофа произошла во время празднования прихода весны
Минимум 93 человека погибли в результате авария пассажирского парома в реке Тигр в Ираке. Об этом сообщает Al Arabiya. Число жертв может возрасти, ведь есть еще пропавшие без вести.
Катастрофа произошла во время празднования прихода весны. Премьер-министр Ирака Адель Абдель-Махди уже выразил свои соболезнования близким погибших и приказал немедленно расследовать обстоятельства случившегося. По предварительным данным причиной трагедии стал троекратный перегруз парома – при максимальной пассажировместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 человек.
Кроме того, большое количество жертв объясняют сильным течением на реке Тигр, где произошло кораблекрушение, и тем, что большинство погибших были детьми.
Напомним, ранее сообщалось о 60 погибших в окрестностях Мосула.
Мы также писали, что ранее в этом месяце в Японии едва не произошло кораблекрушение с многочисленными жертвами, когда скоростной паром со 120 пассажирами столкнулся с китом. В результате случившегося 87 человек получили травмы разной степени тяжести.
Кроме того, ранее в этом году сообщалось о кораблекрушении судна с украинцами у берегов Турции: грузовое судно класса Volgo-Balt 214 под панамским флагом шло из российского порта Азов в турецкий Самсун. В результате произошедшего погибли шесть человек, включая четырех граждан Украины.
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