Крушение парома в Ираке: количество жертв увеличилось до 93

Катастрофа произошла во время празднования прихода весны

Фото: twitter.com/mohammadmasuod8.

Крушение парома в Ираке: количество жертв увеличилось до 93 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3be/ca7/5c93beca7ca5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3be/ca7/5c93beca7ca5a.jpg 2019-03-22T03:36:44+02:00 Другие страны Катастрофа произошла во время празднования прихода весны

Минимум 93 человека погибли в результате авария пассажирского парома в реке Тигр в Ираке. Об этом сообщает Al Arabiya. Число жертв может возрасти, ведь есть еще пропавшие без вести.



Катастрофа произошла во время празднования прихода весны. Премьер-министр Ирака Адель Абдель-Махди уже выразил свои соболезнования близким погибших и приказал немедленно расследовать обстоятельства случившегося. По предварительным данным причиной трагедии стал троекратный перегруз парома – при максимальной пассажировместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 человек.

Кроме того, большое количество жертв объясняют сильным течением на реке Тигр, где произошло кораблекрушение, и тем, что большинство погибших были детьми.

Напомним, ранее сообщалось о 60 погибших в окрестностях Мосула.

Мы также писали, что ранее в этом месяце в Японии едва не произошло кораблекрушение с многочисленными жертвами, когда скоростной паром со 120 пассажирами столкнулся с китом. В результате случившегося 87 человек получили травмы разной степени тяжести.

Кроме того, ранее в этом году сообщалось о кораблекрушении судна с украинцами у берегов Турции: грузовое судно класса Volgo-Balt 214 под панамским флагом шло из российского порта Азов в турецкий Самсун. В результате произошедшего погибли шесть человек, включая четырех граждан Украины.

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