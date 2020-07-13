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На корабле ВМС США прогремел взрыв: много пострадавших моряков

13 июля, 01:48

Елена Вус Елена Вус

Причины инцидента устанавливаются

На борту универсального десантного корабля Bonhomme Richard на базе в Сан-Диего (штат Калифорния) возник пожар, из-за которого произошел взрыв. Пожар возник примерно в 08:30 по местному времени 12 июля. По меньшей мере 18 моряков Военно-морских сил США получили травмы.

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Об этом сообщается на официальной странице надводных сил американского флота в Twitter.

Cудно, общая вместимость которого рассчитана более чем на тысячу человек, находилось на базе на техническом обслуживании. Порядка 160 моряков находились на борту в момент инцидента.

Видео: Reuters

"18 моряков были транспортированы в местную больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни", — говорится в сообщении.

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Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, в 2019 году по меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья штата Калифорния. По данным Береговой охраны США, инцидент произошел у острова Санта-Крус к западу от Лос-Анджелеса. По данным телекомпании CNN, инцидент произошел на борту коммерческого судна длиной 25 метров, которое, предположительно, использовали аквалангисты.

А в порту одного из норвежских городов загорелся российский траулер. Инцидент случился 25 сентября 2019 года на борту стоявшего на якоре в Тромсе рыболовного судна "Бухта Наездник". В результате ЧП траулер перевернулся и затонул.

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