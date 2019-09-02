У побережья Калифорнии загорелось судно: погибли 34 человека

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По меньшей мере 34 человека погибли в понедельник в результате пожара на судне у побережья штата Калифорния. Об этом передают зарубежные СМИ со ссылкой на пожарное управление округа Вентура.

Информация о типе судна не приводится.

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По данным Береговой охраны США, инцидент произошел у острова Санта-Курс к западу от Лос-Анджелеса. По данным телекомпании CNN, инцидент произошел на борту коммерческого судна длиной 25 метров, которое предположительно использовали аквалангисты.

Как писали ранее "Сегодня", в Киеве в пятницу, 30 августа, на территории промзоны на Рембазе в Дарницком районе произошел сильный пожар.

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Также мы писали, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала на помощь с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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