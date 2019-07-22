Индия отправила на Луну межпланетную станцию: видео запуска

Chandrayaan 2 доставит на спутник Земли посадочный модуль с луноходом

Видео: NDTV

Сегодня, 22 июля, Индия осуществила ранее отложенный запуск к Луне космического аппарата Chandrayaan 2, который должен доставить на поверхность естественного спутника Земли посадочный модуль с луноходом. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск автоматической межпланетной станции был осуществлен с помощью тяжелой трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Первоначально запуск планировалось осуществить 15 июля. Однако из-за обнаруженных за час до старта технических проблем он был отложен.

В случае успеха миссии Chandrayaan 2 Индия станет четвертой страной в мире после бывшего СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.

Миссия Chandrayaan 2 состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля Vikram и маленького лунохода Pragyan весом около 20 кг. Посадку на поверхность Луну планируется осуществить 7 сентября на высокой равнине между двумя лунными кратерами – Манцини С и Симпелий N, которые находятся в районе Южного полюса.

По словам индийских ученых, южные приполярные районы Луны представляют особый интерес, поскольку по сравнению с Северным полюсом большая часть их поверхности находится в тени. И именно в этих районах, находящихся в вечной тени, существует вероятность обнаружить водяной лед. Кроме того, в южной полярной области есть кратеры, представляющие собой "холодные ловушки", содержащие остатки материала ранней солнечной системы.

Через орбитальный аппарат Chandrayaan 2 будет поддерживаться связь Земли с посадочным аппаратом Vikram. Срок службы орбитального аппарата составляет один год, в то время как посадочный аппарат сможет проработать на поверхности Луны всего лишь один лунный день, т.е. приблизительно 14 земных суток. При этом шестиколесный луноход Pragyan, имеющий солнечные панели, может осуществлять связь только с посадочным аппаратом.

На лунном ровере установлены навигационная стереокамера и приборы для поиска легких и тяжелых химических элементов в поверхностном слое лунного реголита.

Миссия Chandrayaan 2 является продолжением индийской лунной программы. В 2008 году к Луне уже был отправлен аппарат Chandrayaan 1, который выполнял роль орбитальной исследовательской станции. Cтоимость проекта Chandrayaan 2 составляет около 125 млн долларов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить расходы на освоение Луны. Главным приоритетом программы является создание окололунной станции Lunar Gateway.

Кроме того, глава частной космической компании SpaceX Илон Маск заявлял, что также готовит высадку на Луну в начале 2021 года. Для полета на Луну и, возможно, за ее пределы, SpaceX строит многоразовую систему Super Heavy и Starship, которая должна стать самой мощной из когда-либо созданных.

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