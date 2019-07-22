Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Индия отправила на Луну межпланетную станцию: видео запуска

22 июля, 13:07

Chandrayaan 2 доставит на спутник Земли посадочный модуль с луноходом


Видео: NDTV

Сегодня, 22 июля, Индия осуществила ранее отложенный запуск к Луне космического аппарата Chandrayaan 2, который должен доставить на поверхность естественного спутника Земли посадочный модуль с луноходом. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск автоматической межпланетной станции был осуществлен с помощью тяжелой трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Первоначально запуск планировалось осуществить 15 июля. Однако из-за обнаруженных за час до старта технических проблем он был отложен.

В случае успеха миссии Chandrayaan 2 Индия станет четвертой страной в мире после бывшего СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.

Миссия Chandrayaan 2 состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля Vikram и маленького лунохода Pragyan весом около 20 кг. Посадку на поверхность Луну планируется осуществить 7 сентября на высокой равнине между двумя лунными кратерами – Манцини С и Симпелий N, которые находятся в районе Южного полюса.

По словам индийских ученых, южные приполярные районы Луны представляют особый интерес, поскольку по сравнению с Северным полюсом большая часть их поверхности находится в тени. И именно в этих районах, находящихся в вечной тени, существует вероятность обнаружить водяной лед. Кроме того, в южной полярной области есть кратеры, представляющие собой "холодные ловушки", содержащие остатки материала ранней солнечной системы.

Читайте также

Через орбитальный аппарат Chandrayaan 2 будет поддерживаться связь Земли с посадочным аппаратом Vikram. Срок службы орбитального аппарата составляет один год, в то время как посадочный аппарат сможет проработать на поверхности Луны всего лишь один лунный день, т.е. приблизительно 14 земных суток. При этом шестиколесный луноход Pragyan, имеющий солнечные панели, может осуществлять связь только с посадочным аппаратом.

На лунном ровере установлены навигационная стереокамера и приборы для поиска легких и тяжелых химических элементов в поверхностном слое лунного реголита.

Миссия Chandrayaan 2 является продолжением индийской лунной программы. В 2008 году к Луне уже был отправлен аппарат Chandrayaan 1, который выполнял роль орбитальной исследовательской станции. Cтоимость проекта Chandrayaan  2 составляет около 125 млн долларов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить расходы на освоение Луны. Главным приоритетом программы является создание окололунной станции Lunar Gateway. 

Кроме того, глава частной космической компании SpaceX Илон Маск заявлял, что также готовит высадку на Луну в начале 2021 года. Для полета на Луну и, возможно, за ее пределы, SpaceX строит многоразовую систему Super Heavy и Starship, которая должна стать самой мощной из когда-либо созданных.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Индия, Луна, запуск, космическая станция , луноход, модуль, освоение луны, Chandrayaan 2

Вы сейчас просматриваете новость " Индия отправила на Луну межпланетную станцию: видео запуска". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия поставит Индии С-400: в Дели озвучили детали сделки

17 июля, 14:47

Поставки российских зенитно-ракетных систем должны быть полностью завершены к апрелю 2023 года

Индия нацелилась на рекордный рост экономики

7 июля, 08:13

Власти страны рассказали об амбициозных целях на ближайшие годы

SpaceX постигла неудача: ступень ракеты Falcon Heavy упала в океан

25 июня, 11:06

Многоразовая ступень должна была совершить посадку на платформу

SpaceX стартует на орбиту с 24 спутниками и прахом 152 человек

25 июня, 04:11

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида

MARUV устроила "интеллигентную провокацию" в Одессе (фото)

Как есть и не толстеть: определена идеальная диета

Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Диета по группе крови: охотничья первая

Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу

У Путина спросили о судьбе Донбасса: мгновенный ответ

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

В чем секрет роскошных волос Кейт Миддлтон? Мы знаем

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Супрун рассказала, как правильно "чистить" организм
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь