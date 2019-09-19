На Мексику обрушился мощный ураган: есть угроза для туристов

Фото зарубежных СМИ

Новый ураган "Лорена" сформировался в Тихом океане, создав угрозу для курортов на юго-западном побережье Мексики.

Новый ураган "Лорена" в Тихом океане, как ожидалось, должен был прийтись по юго-западному побережью – где-то между портом Мансанильо и Пуэрто-Вальярта в период вечера среды до вечера четверга.

Максимальная скорость ветра урагана составила 120 км/ч в среду вечером. Он сосредоточился примерно в 55 км к юго-западу от Мансанильо и движется на северо-запад со скоростью 19 км/ч.

В свою очередь, мексиканские власти выразили обеспокоенность тем, что в некоторых частях южной Мексики, где наблюдался дефицит осадков, теперь могут выпасть проливные дожди, которые могут привести к опасным паводкам и оползням.

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А в штате Колима отменили занятия в школах, чтобы не подвергать детей опасности.

Напомним, что на Багамские острова, которые недавно пережили опустошающий удар урагана "Дориан", унесший жизни 50 человек, идет новый шторм – "Умберто", который сформировался в Атлантике. Ему уже присвоили статус урагана – порывы ветра усилились до 33 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова 1 сентября.

Также мы писали о том, что представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских островов Карл Смит сообщил журналистам, что "Умберто" может повлиять на проведение спасательных и восстановительных операций на Багамских островах, серьезно пострадавших от удара недавнего урагана "Дориан".

Напомним, что свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан".

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