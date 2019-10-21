На один из крупнейших городов США обрушился торнадо: фото и видео

Стихия разрушила несколько зданий и оставила без света более десятки тысяч жителей в Далласе

Видео: Reuters

На американский Даллас, в котором ранее неизвестный открыл стрельбу по полицейским, обрушился смерч, который нанес большой урон целому району.

Стихия разрушила несколько зданий и повредила линии электропередачи, в результате чего более 95 тыс. жителей одного из крупнейших городов США лишились электричества. Так сообщалось об утечках газа, но их удалось вовремя перекрыть.

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О серьезных травмах не сообщается, но, как пишет The Dallas Morning News, сотрудники служб экстренной помощи ходят от двери к двери, чтобы проверить состояние жителей.

Жителей Далласа предупреждают о сильном ветре и граде в городе и его окрестностях.

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Видео: Reuters

Торнадо прошел около дома бывшего президента Джорджа Буша и его семьи.

"Им повезло, и они молятся за безопасность своих соседей", – заявил представитель семьи.

Напомним, в сентябре до северо-запада США дошел тропический ураган "Дориан", под воздействием которого в штатах Северная и Южная Каролина на непродолжительное время образовались несколько торнадо.

А в августе сокрушительные ураганы и торнадо пронеслись по Среднему Западу США - штатам Миннесота и Канзас.

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