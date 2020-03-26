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На первом месте: США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом

26 марта, 23:56

Елена Кузьмич

В США не менее 81 321 человека инфицированы коронавирусом

США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно ее данным, в США не менее 81 321 человека инфицированы коронавирусом, что больше, чем в Китае, Италии или любой другой стране.

Ученые предупреждали, что США в какой-то момент станут страной, в наибольшей степени затронутой пандемией, напоминает издание, отмечая, что "этот момент настал в четверг". В публикации подчеркивается, что ситуацию в США усугубила "серия ошибок и упущенных возможностей", касающихся мер по борьбе с распространением вируса в стране.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США пока находятся на третьем месте по числу случаев заражения после Китая и Италии. Однако этот показатель, согласно оценкам университета, в США очень быстро растет.

Ранее сообщалось, что США стали шестой страной, в которой коронавирус убил более 1000 человек.

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Добавим, что в США мужчина, предположительно готовивший террористическую атаку из-за недовольства действиями властей в условиях пандемии коронавируса, был ликвидирован.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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