Українська
$ 27,88
32,24
  1. Мировые новости
  2. США

На сколько процентов маска снижает риск передачи коронавируса: в США дали ответ

26 июля, 01:28

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Многие ученые пытаются оценить данную вероятность

Ношение маски или респиратора в среднем позволяет снизить вероятность передачи коронавируса на 50-80 процентов. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи пишет MarketWatch.

Реклама

Главный инфекционист США добавил, что многие ученые пытаются оценить данную вероятность, однако окончательных выводов никто пока не сделал. "Согласно публикации в британском медицинском журнале The Lancet, маски и респираторы снижают риск заражения примерно на 78-85 процентов", — отметил Фаучи. По его мнению, риск, предположительно, сокращается на "50-75 процентов или 80 процентов".

Врачи в США полагают, что в 20-45 процентах случаев "у зараженных коронавирусом совершенно нет симптомов". Фаучи констатировал, что это серьезно затрудняет поиски инфицированных.

Фаучи согласился с оценками, согласно которым в США вакцину от коронавирусамогут создать к концу текущего года или в первые месяцы 2021 года. По мнению инфекциониста, первыми вакцину должны получить врачи и наиболее уязвимые группы граждан, в том числе пожилые.

В тренде
Госдеп США обещает два миллиона долларов за "головы" украинских хакеров

Напомним, что в США зафиксировано более 4,15 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 146 143 человека.

Реклама

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что патриотично носить маску и похвастался фото в защите.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США защита маска коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия
Освобождение заложников в Луцке: США сделали заявление
Освобождение заложников в Луцке: США сделали заявлениеСША
Целых шесть типов: ученые сделали сенсационное открытие о COVID-19
Целых шесть типов: ученые сделали сенсационное открытие о COVID-19Другие страны
Трамп оценил умственные способности Путина
Трамп оценил умственные способности ПутинаСША
Впервые за много лет: в США зафиксировали заражение бубонной чумой
Впервые за много лет: в США зафиксировали заражение бубонной чумойСША
В Сенате США представили резолюцию против возвращения России в G8
В Сенате США представили резолюцию против возвращения России в G8США

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять