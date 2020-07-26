На сколько процентов маска снижает риск передачи коронавируса: в США дали ответ

Ношение маски или респиратора в среднем позволяет снизить вероятность передачи коронавируса на 50-80 процентов. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи пишет MarketWatch.

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Главный инфекционист США добавил, что многие ученые пытаются оценить данную вероятность, однако окончательных выводов никто пока не сделал. "Согласно публикации в британском медицинском журнале The Lancet, маски и респираторы снижают риск заражения примерно на 78-85 процентов", — отметил Фаучи. По его мнению, риск, предположительно, сокращается на "50-75 процентов или 80 процентов".

Врачи в США полагают, что в 20-45 процентах случаев "у зараженных коронавирусом совершенно нет симптомов". Фаучи констатировал, что это серьезно затрудняет поиски инфицированных.

Фаучи согласился с оценками, согласно которым в США вакцину от коронавирусамогут создать к концу текущего года или в первые месяцы 2021 года. По мнению инфекциониста, первыми вакцину должны получить врачи и наиболее уязвимые группы граждан, в том числе пожилые.

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Напомним, что в США зафиксировано более 4,15 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 146 143 человека.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что патриотично носить маску и похвастался фото в защите.

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