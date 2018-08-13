На США произошло мощное землетрясение

Сегодня, 03:16

На территории американского штата Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 

Фото: aa.com.tr
Фото: aa.com.tr

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье на территории американского штата Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США, – пишет ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 65 км к юго-западу от небольшого города Кактовик. Очаг стихии залегал на глубине 11,7 км.

Несколькими часами ранее на территории штата было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Данных о пострадавших или разрушениях от этих толчков на данный момент нет.

Напомним, в Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, возможно возникновение цунами. Позже стало известно, что число погибших от землетрясения в Индонезии возросло на несколько десятков человек.

Не так давно в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6, 0. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км.

А в результате землетрясения на западе Ирана пострадали 287 человекВ районе землетрясения работают экстренные службы и медики.
США, землетрясение, эпицентр, аляска

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