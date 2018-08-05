В Индонезии произошло мощное землетрясение: есть угроза цунами

В Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, возможно возникновение цунами. Об этом сообщили в Геологической службе США.

Землетрясение произошло сегодня в 14:45. На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, но служба предупредила об опасности формирования цунами.

Напомним, 29 июля на этом же острове произошло землетрясение магнитудой 6,4. После первого сотрясения были зафиксированы еще около 40 повторных подземных толчков. Эпицентр находился в 47 километрах к северо-востоку от столицы острова города Матарам. В результате мощного землетрясения погибли 14 человек, 162 пострадали. Большинство смертельных случаев и травм связаны с падением бетонных плит. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти.

Не так давно в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6, 0. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км.