В Индонезии произошло мощное землетрясение: есть угроза цунами

Сегодня, 17:17

Магнитуда землетрясения составила 7 баллов

Фото: aa.com.tr
Фото: aa.com.tr

В Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, возможно возникновение цунами. Об этом сообщили в Геологической службе США.

Землетрясение произошло сегодня в 14:45. На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, но служба предупредила об опасности формирования цунами.

Напомним, 29 июля на этом же острове произошло землетрясение магнитудой 6,4. После первого сотрясения были зафиксированы еще около 40 повторных подземных толчков. Эпицентр находился в 47 километрах к северо-востоку от столицы острова города Матарам. В результате мощного землетрясения погибли 14 человек, 162 пострадалиБольшинство смертельных случаев и травм связаны с падением бетонных плит. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти.

Не так давно в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6, 0. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км.
Индонезия, землетрясение, цунами, остров, угроза, магнитуда
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

В Индонезии спасли полтысячи туристов

31 Июля, 17:30

На горе погибли два туриста из Индонезии и Малайзии

Другие страны

Фото: stateimpact.npr.org

Более 160 человек пострадали из-за мощного землетрясения в Индонезии

29 Июля, 17:58

Магнитуда землетрясения составила 6,2 баллов
Загрузка...

Другие страны

Фото: Newsroom.su

Мощное землетрясение в Индонезии: число жертв возросло

29 Июля, 13:40

На севере острова Ломбок отсутствует электричество

Другие страны

Фото: aa.com.tr

Мощное землетрясение произошло Индонезии: 10 человек погибли, много пострадавших

29 Июля, 11:13

Магнитуда землетрясения составила 6,4 баллов
Загрузка...