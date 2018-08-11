Число погибших от землетрясения в Индонезии возросло на несколько десятков человек

Сегодня, 11:33

Спасатели продолжают разборы завалов, под которыми могли оказаться люди

Фото: AFP
Фото: AFP

Количество погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 387 человек, более 13 тысяч пострадали. Такие обновленные данные привел в субботу официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, сообщает газета "Стрейтс таймс".

Он также признал, что "число погибших может возрасти, поскольку спасатели продолжают разборы завалов, под которыми могли оказаться люди". По его словам, землетрясение и сильные повторные толчки вынудили покинуть свои дома около 387 тыс. человек. Сейчас главной проблемой остается нехватка питьевой воды, продовольствия, медикаментов, а также тяжелой техники для разбора завалов. Чиновник также сообщил, что "на две недели на острове был продлен режим чрезвычайной ситуации".

Напомним, на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. В центре уточняют, что землетрясение произошло на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам.

Это землетрясение стало уже вторым за последнюю неделю на острове Ломбок. 29 июля там было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 балла. Тогда погибли 16 человек, еще около 160 получили ранения. Были разрушены и повреждены сотни домов.

Ранее мы сообщали, что в Индонезии количество погибших в результате землетрясения на острове Ломбок увеличилось до 347 человек.
Индонезия, землетрясение

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