На выборах Трамп может получить поддержку украинской диаспоры: эксперт рассказал как

Украинцы в США никогда не голосуют единогласно за того или иного кандидата

/ Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Дональд Трамп может нарастить поддержку среди американцев украинского происхождения на следующих президентских выборахпо сравнению с 2016 годом. Такое мнение высказал представитель Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский, передает "Укринформ".

По его словам, популярность Трампа в диаспоре может возрасти, если он предоставит Украине оружие.

В то же время Добрянский признался, что негативно оценивает международную политику нынешнего главы Белого дома и всегда голосует за выдвиженцев Демократической партии.

"Телевидение Fox News, которое поддерживает республиканцев, зазомбировало американцев. Оно никогда не говорит о сути расследования по импичменту, а лишь о том, что на президента клевещут", – отметил Добрянский.

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При этом он подчеркнул, что украинцы в США никогда не голосуют единогласно за того или иного кандидата. А также опроверг утверждение о том, что диаспора традиционно поддерживает республиканцев.

"Так было прежде. Сейчас ситуация изменилась, и многие представители украинской общины поддерживают Демократическую партию", - сказал он.

Однако, отметил Добрянский, соответствующих социологических исследований никто не проводил, поэтому нет данных относительно поддержки украинцами той или иной политической силы.

Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

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