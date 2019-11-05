Трамп выиграет следующие выборы в США: эксперт назвал три причины

Президент говорит на одном языке с людьми и о важных для них проблемах, говорит Джейсон Смарт

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Реклама

Нынешний глава американской администрации Дональд Трамп победит на следующих выборах президента США, и тому есть три причины.

Об этом американский политолог Джейсон Смарт рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Первое: Трамп популярен. У него популярность 46%", – говорит эксперт.

"Второе: наша избирательная система. Хочу напомнить, что мы не голосуем так, как это делают в Европе. В США фактически голосуют штаты. И вот сейчас мы видим, что демократические кандидаты очень непопулярны в главных штатах, что они там проигрывают", – заметил политолог.

"Третье: демократы теряют поддержку среди рабочего класса. А Трамп очень простой. Он пишет Эрдогану: не будь дураком ! Это как люди на улице говорят. Когда читаешь серьезный дипломатический текст, то обычному американцу это не интересно. Обычный избиратель в США не знает, где эта Турция, какой-то Эрдоган, а тут вот бац – письмо Трампа. Круто же! Так думает простой американец", – продолжает Смарт.

По его мнению, демократическая партия США слишком толерантная и либеральная.

"Например, на последних дебатах они говорили, что неправильно говорить "он" или "она". Нужно спросить у человека: ты хочешь быть "он", "она" или "оно"? Вы думаете, что американец или американка это понимают? А демократы все говорят про идентичность. Для большинства людей это второстепенные вопросы, а Трамп говорит на их языке и о важных для людей проблемах", – подчеркнул эксперт.

Он вспомнил недавнее сообщение президента США об уничтожении главаря ИГИЛ аль-Багдади.

"Трамп пишет жестко: "Он умер, забежав в тупиковый тоннель, куда его загнал наш спецназ. По пути он выл, кричал и плакал ". Это жестко, очень жестко. Это как фраза Путина про "мочить в сортирах". Но люди либо в России, либо в США, это понимают и это им нравится", – говорит Смарт.

"Вот почему я думаю, что Трамп победит", – резюмировал он.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в Белом доме уже готовы к возможному импичменту Трампа .

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Для Украины сейчас опасное время": американский политолог о действиях Трампа" .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама