На выпускном в США неизвестный открыл огонь: есть погибшие

В основном стрелок попал в ноги подросткам

Фото: Pixabay

Стрельба произошла на выпускном вечере в Филадельфии в штате Пенсильвания, в котором в прошлом году злоумышленник открыл огонь в синагоге.В результате по меньшей мере один человек погиб и еще семь пострадали. Как сообщил телеканал NBC, инцидент произошел на вечеринке, где собралось около 60 человек.

По словам правоохранителей, четыре несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет получили огнестрельные ранения, которые не представляют угрозы для жизни. В основном стреляли в ноги.

Полиция ищет подозреваемых.

Напомним, в Днепре в одном из жилых домов на мужчину в подъезде напал неизвестный и стрелял в него из пистолета. В подъезд дома на 31-летнего мужчину напал неизвестный и два раза выстрелил ему в область ребер. После этого он скрылся с места преступления. Очевидцы рассказали, что стрелок весь день сидел под подъездом и ждал мужчину.

Кроме этого, мы сообщали, что в Днепре пара, находящаяся в алкогольном опьянении, открыла огонь из охотничьего ружья с балкона с 10-го этажа. При этом в нескольких метрах от них находилась детская площадка. Инцидент сняли на камеру мобильного телефона очевидцы. В местной прессе говорят, что один из участников стрельбы – бывший прокурор. На место вызвали следственно-оперативную группу.

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