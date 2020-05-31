"Началась новая эра американских амбиций": Трамп о запуске Crew Dragon

С астронавтами, находящимися на борту Crew Dragon, все в порядке

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, который стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, успешно выведен на низкую околоземную орбиту, с находящимися на его борту астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном все в порядке.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Я рад сообщить, что корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно достиг низкой околоземной орбиты, астронавты целы и невредимы", — сказал он, выступая на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

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По словам Трампа, США удалось положить конец эпохе, в течение которой существовала зависимость от других стран в том, что касается отправки американских астронавтов в космос.

"Наши бывшие лидеры поставили нас в ситуацию, когда отправка наших астронавтов в космос зависела от других стран. Теперь с этим покончено", - сказал он.

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Трамп напомнил, что США отправили к МКС "американских астронавтов на американской ракете и с американской территории".

"С этим запуском десятилетия потерянных лет и недостаточных действий официально позади. Началась новая эра американских амбиций", — добавил президент США.

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Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала к МКС в субботу, 30 мая, в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал.

Ранее исторический полет SpaceX и NASA отменили из-за погоды. Координатор NASA за 16 минут до старта сообщил, что в американском округе Бревард (штат Флорида), на территории которого расположен космодром на мысе Канаверал, было объявлено штормовое предупреждение. Над округом начали собираться грозовые тучи, сверкали молнии.

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