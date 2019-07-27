Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

NASA опубликовало фото рентгеновских излучений звезд

27 июля, 05:26

Это составное изображение с рентгеновской обсерватории и космических телескопов

Как влияет ретроградный Плутон на человека
Как влияет ретроградный Плутон на человека. Фото: Pixabay

NASA опубликовало фото молодых массивных звезд в скоплении Цигнус ОВ2. Об этом сообщает Instagram NASA.

"Это составное изображение с нашей рентгеновской обсерватории Чандра, космического телескопа Спитцера и телескопа Исаака Ньютона показывает высокоэнергетические рентгеновские излучения молодых массивных звезд в скоплении Цигнус ОВ2", – говорится в сообщении. 

Напомним, 4 мая после нескольких переносов старта SpaceX запустила ракету Falcon-9 для МКС. Находившийся на борту космический грузовик Cargo Dragon начал стыковку с МКС 6 мая

При этом частная космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска столкнулась с проблемами во время испытаний корабля Crew Dragon в апреле 2019 года. Трудности возникли с парашютами, испытания которых "были неудовлетворительными".  Испытания, о которых идет речь, проводились на сухом озере Деламар в Неваде. Для теста SpaceX специально повредила один из четырех парашютов, а оставшиеся должны были обеспечить мягкую посадку Crew Dragon.

При этом SpaceX успешно вывела в космос телекоммуникационный спутник Aradsat-6A для Саудовской Аравии. Запуск совершался на Falcon Heavy и стал первым коммерческим выходом этой ракеты-носителя в космос:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег NASA, космос, звезды, радиация

Вы сейчас просматриваете новость " NASA опубликовало фото рентгеновских излучений звезд". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

NASA определила новую миссию для полетов в Солнечной системе

1 июля, 07:09

Dragonfly займется изучением поверхности и атмосферы спутника Сатурна в 2034 году

На Марсе обнаружили странный объект: уфологи в ярости

10 июля, 07:27

Уфологи обвиняют NASA в глобальном заговоре, якобы никаких роверов на Марсе нет

5 самых полезных фруктов для сердца

Как мужчины убивают своих жен

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

10 удивительных правил французских мам

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов

Жены звезд Боруссии делятся эффектными фото с отдыха на Гавайях

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек

Пациентов будущего будут лечить виртуальные врачи

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Вот почему старые швейные машинки особо ценные для антикваров

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Вчера, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов

Метеозависимость: симптомы, лечение и профилактика

Жители Днепра станут больше платить за воду
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь