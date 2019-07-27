NASA опубликовало фото рентгеновских излучений звезд

Это составное изображение с рентгеновской обсерватории и космических телескопов

Как влияет ретроградный Плутон на человека. Фото: Pixabay

NASA опубликовало фото молодых массивных звезд в скоплении Цигнус ОВ2. Об этом сообщает Instagram NASA.

"Это составное изображение с нашей рентгеновской обсерватории Чандра, космического телескопа Спитцера и телескопа Исаака Ньютона показывает высокоэнергетические рентгеновские излучения молодых массивных звезд в скоплении Цигнус ОВ2", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 мая после нескольких переносов старта SpaceX запустила ракету Falcon-9 для МКС. Находившийся на борту космический грузовик Cargo Dragon начал стыковку с МКС 6 мая

При этом частная космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска столкнулась с проблемами во время испытаний корабля Crew Dragon в апреле 2019 года. Трудности возникли с парашютами, испытания которых "были неудовлетворительными". Испытания, о которых идет речь, проводились на сухом озере Деламар в Неваде. Для теста SpaceX специально повредила один из четырех парашютов, а оставшиеся должны были обеспечить мягкую посадку Crew Dragon.

При этом SpaceX успешно вывела в космос телекоммуникационный спутник Aradsat-6A для Саудовской Аравии. Запуск совершался на Falcon Heavy и стал первым коммерческим выходом этой ракеты-носителя в космос:

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