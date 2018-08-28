В НАТО заявили о масштабном прибытии ВМС РФ к берегам Сирии

В НАТО подтвердили, что Россия проводит крупномасштабное наращивание военно-морского флота в Средиземном море. Об этом заявила представитель Альянса Оана Лунгеску.

"ВМФ России направил в Средиземное море значительные военно-морские силы, в том числе несколько кораблей, оснащенных современными крылатыми ракетами", – заявила она.

Во вторник, 28 августа, российские СМИ распространили информацию о крупнейшем военно-морском наращивании сил с момента вступления в сирийский конфликт в 2015 году.

Уточняется, что подкрепление подошло в то время, когда Башар Асад заявил о подготовке нападения на последний крупный анклав повстанцев Идлиб на севере страны.

"Многие союзники НАТО граничат со Средиземноморьем, и наши флоты постоянно действуют там, поэтому мы контролируем военно-морскую деятельность в регионе, в том числе и в России", – добавила Лунгеску.

"Мы не будем размышлять о намерениях российского флота, но важно, чтобы все действующие лица в регионе проявляли сдержанность и воздерживались от ухудшения и без того катастрофической гуманитарной ситуации в Сирии", – добавила она.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США в это время наращивают на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет. Игорь Конашенков, пресс-секретарь Минобороны России, в понедельник заявил, что появление корабля США в Средиземном море наводит на мысль о возможном начале военных действий в поддержку повстанцев, воюющих против режима Асада.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".