Трамп заявил Путину, что США останутся в Сирии до полного разгрома ИГ – Госдеп

Сегодня, 01:29

Саттерфилд заявил, что США находится в Сирии для окончательного разгрома ИГ

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство". Об этом заявил в пятницу исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд во время брифинга для журналистов, – информирует ТАСС.

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"Не должно быть сомнений относительно позиции президента по дальнейшему присутствию США в Сирии. Мы находимся там для разгрома, окончательного разгрома ИГ. И в этом заключается послание, которое президент передал президенту Путину, и это то послание, которое все мы передали всем нашим собеседникам", – сказал Саттерфилд.

Напомним, ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии.

Ранее в России заявили о достижении соглашения по войскам Ирана в Сирии.
Сирия, Трамп, Дональд Трамп, исламское государство

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