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Немецкие активисты прислали Трампу обломок берлинской стены с обращением: фото

10 ноября, 15:23

В тексте отмечают, что "ни одна стена не стоит вечно"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

Немецкие активисты прислали президенту США Дональду Трампу обломок Берлинской стены к 30-летию ее падения, напомнив о том, что США помогали строить мир без стен. Об этом написал журналист Карл Насман в своем Twitter.

Часть стены весом 2,7 тонн привезли в Вашингтон в субботу, 9 ноября. Его прислала берлинская неправительственная организация Die Offene Gesellschaft в ответ на инициативу Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой.

На обломке стены, который был послан американскому лидеру написано, что "ни одна стена не существует вечно".

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"Мы хотели бы передать вам один из кусков поверженной Берлинской стены, чтобы отметить преданность Соединенных Штатов строению мира без стен", – сказано в тексте, выведенном на обломке.

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Стоит отметить, что фрагмент стены транспортировали в Вашингтон за счет частных пожертвований.

В свою очередь, секретная служба США отказалась принять "подарок" берлинских активистов. Еще до отказа в организации выразили надежду, что часть стены разместят в публичном месте, чтобы американцы смогли прочитать выведенное на ней сообщение.

В начале сентября вашингтонской администрацией было принято решение использовать 3,6 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

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