Несмотря на карантин: в США на закрытой вечеринке расстреляли шесть человек

В городе Бейкерсфилд в американском штате Калифорния на закрытой вечеринке во время карантина в связи с коронавирусом произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что среди жертв есть несовершеннолетние.
"Всех пострадавших доставили в местную больницу и оказали медицинскую помощь от полученных травм, которые не были опасными для жизни", — говорится в сообщении.
Правоохранители сообщили, что подозреваемые скрылись в белом седане. На данный момент подозреваемых не задержали.
Напомним, мы писали, что в США мужчина готовил теракт из-за карантина. Агент ФБР после неудавшейся попытки задержания смертельно ранил 36-летнего жителя города Белтон. Мужчина, "недовольный требованием властей соблюдать социальную дистанцию", предположительно, готовил взрыв в одной из местных больниц.
Кроме того, в результате стрельбы в школе в американском Хьюстоне в штате Техас погиб старшеклассник. Парню оказали медицинскую помощь на месте происшествия, однако спасти его жизнь не удалось.
Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево
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