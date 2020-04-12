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Несмотря на карантин: в США на закрытой вечеринке расстреляли шесть человек

12 апреля, 13:59

Татьяна Очеретяна

Злоумышленники скрылись на автомобиле

В городе Бейкерсфилд в американском штате Калифорния на закрытой вечеринке во время карантина в связи с коронавирусом произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что среди жертв есть несовершеннолетние.

"Всех пострадавших доставили в местную больницу и оказали медицинскую помощь от полученных травм, которые не были опасными для жизни", — говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что подозреваемые скрылись в белом седане. На данный момент подозреваемых не задержали.

Напомним, мы писали, что в США мужчина готовил теракт из-за карантина. Агент ФБР после неудавшейся попытки задержания смертельно ранил 36-летнего жителя города Белтон. Мужчина, "недовольный требованием властей соблюдать социальную дистанцию", предположительно, готовил взрыв в одной из местных больниц.

Кроме того, в результате стрельбы в школе в американском Хьюстоне в штате Техас погиб старшеклассник. Парню оказали медицинскую помощь на месте происшествия, однако спасти его жизнь не удалось.

Видео: https://www.youtube.com/channel/KHOU 11

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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